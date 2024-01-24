ПАРЄ наклала санкції на Азербайджан

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) вирішила не затверджувати повноваження делегації з Азербайджану.

Про це повідомляє "Європейська правда".

“Згідно з цим рішенням, список депутатів, надісланий з Баку, не буде затверджений доти, доки Азербайджан не виконає рішення регламенту ПАРЄ. Йдеться про зобов’язання держав-членів допускати моніторингові, а також передвиборчі місії ПАРЄ”, - йдеться у повідомленні.

Наразі влада Азербайджану відмовляється це робити.

Це рішення підтримали 76, проти проголосували 10 депутатів.

Отже, ПАРЄ продовжить працювати без азербайджанських депутатів.

Резолюція стверджує, що "за більш ніж через 20 років після вступу до Ради Європи Азербайджан не виконав основних зобов'язань... Залишаються дуже серйозні занепокоєння щодо здатності проводити вільні та чесні вибори, щодо балансу влади, слабкості парламенту, незалежності судової влади та поваги до прав людини". Також документ нагадує, що "щонайменше 18 медіа працівників перебувають під вартою".