Ізраїль втратив за добу 21 солдата, це найбільше з початку війни, − речник ЦАХАЛу

За останню добу внаслідок атаки бойовиків ХАМАСу у центрі Сектора Гази було вбито 21 ізраїльського солдата.
Про це пише The Guardian з посиланням на речника Армії оборони Ізраїлю, контрадмірала Даніела Хагарі.
За його словами, це найбільша кількість жертв серед ізраїльських військових із початку війни.
Хагарі розповів, що вчора ізраїльські солдати готували вибухівку, щоб знести дві будівлі. ХАМАС випустив реактивну гранату по танку поруч, передчасно викликавши вибух. На бійців обвалилися будинки.
- Як написало американське видання Axios з посиланням на двох ізраїльських чиновників, Єрусалим пропонує призупинити бойові дії у Смузі Гази на два місяці для звільнення всіх заручників. Ізраїль нібито передав ХАМАСу пропозицію через катарських і єгипетських посередників. Звільнення заручників має відбутися у кілька етапів. Насамперед звільнятимуть осіб старших за 60 років і тих, хто перебуває в критичному стані.
- Цю пропозицію, відповідно до інформації посадовці, військові схвалили 10 днів. Її вважають перспективнішою за попередні.
- Вчора Армія оборони Ізраїлю заявила, що розпочинає новий великий наступ на західну частину Хан-Юніса на півдні Сектору Гази. Наразі там тривають запеклі бої.
- Ізраїль оголосив війну ХАМАС після того, як 7 жовтня терористичне угруповання увірвалося через південний кордон із Гази, жорстоко вбивши близько 1200 людей − переважно цивільних, і викравши понад 240 інших. Кілька днів тому ХАМАС заявив, що кількість загиблих палестинців у Секторі Гази внаслідок бойових дій перевищила 25 тисяч осіб.