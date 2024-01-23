Ізраїль втратив за добу 21 солдата, це найбільше з початку війни, − речник ЦАХАЛу

ХАМАС вдарив по центру Гази, коли ізраїльські військові готували вибухівку для знесення будівель.

За останню добу внаслідок атаки бойовиків ХАМАСу у центрі Сектора Гази було вбито 21 ізраїльського солдата.

Про це пише The Guardian з посиланням на речника Армії оборони Ізраїлю, контрадмірала Даніела Хагарі.

За його словами, це найбільша кількість жертв серед ізраїльських військових із початку війни.

Хагарі розповів, що вчора ізраїльські солдати готували вибухівку, щоб знести дві будівлі. ХАМАС випустив реактивну гранату по танку поруч, передчасно викликавши вибух. На бійців обвалилися будинки.