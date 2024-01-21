Європа змогла пережити зиму без російського газу, — Bloomberg

У розпал проблем з перевезеннями через Червоне море, європейські країни не відчули підвищення цін на газ. Це свідчить, що Європа змогла адаптуватися до життя без російського газу, пише "УП" з посиланням на Bloomberg.

Через проблеми з хуситами у Червоному морі, перевізники змушені користуватись довгим шляхом доставлення, однак і ці проблеми не збільшили ціни на катарський газ для європейців, а вартість електроенергії залишається стабільною після кризи.

Як зазначається, це щонайменше сильний знак того, що найгірший кошмар, який призвів до стрімкого зростання рахунків за енергоносії і підштовхнув інфляцію до багаторічних максимумів у 2022 році, залишився в минулому.

"Просто дивлячись на ціни, здається, що криза позаду, — сказав Балінт Конц, керівник відділу торгівлі газом MET International у Швейцарії. — Однак ми зараз залежимо від глобальних факторів, які можуть швидко змінюватися".

Ціни на газ можуть знову зрости якщо раптово станеться перебої з поставками або триватиме холодна погода.

Окрім цього, європейці активно користувались відновлювальними джерелами енергії, що дозволило диверсифікувати споживання й спокійно пройти кризу.

Вплив також мали фактори не надто морозної зими, а також уповільнення економічного зростання, що знизило потреби споживання газу у таких промислових гігантах, як Німеччина.

Однак проблема нового підходу до енергетичної політики, зі скрапленим газом та альтернативними джерелами, у меншій прогнозованості. Нині Європейці будуть більше залежати від зовнішніх факторів, таких як геополітична реальність, що впливатиме на постачання енергоносіїв.

Як пише видання, угода про транзит газу між Росією та Україною закінчується в кінці 2024 року — і навряд чи буде продовжена — це означає, що континент може отримувати ще менше газу з Росії. Незважаючи на величезні глобальні інвестиції в СПГ, значна частина нових потужностей не з’явиться на ринку до 2025 і 2026 років.

"Ми все ще дуже обережні щодо того, що станеться далі", — сказав Штефан Ролле, керівник відділу енергетичної політики Міністерства енергетики Німеччини на Американському енергетичному саміті в Новому Орлеані.