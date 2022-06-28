Росія допустила дефолт щодо євробондів, - Moody's

Міжнародне агентство Moody's повідомило, що Росія допустила дефолт із зовнішніх боргових зобов'язань.

Про це йдеться на сайті агентства.

Зазначається, що пільговий період купонних виплат минув, а власники облігацій грошей не отримали.

"27 червня виплати за двома купонами євробондів не дійшли до власників облігацій протягом пільгового періоду, що, згідно з нашим визначенням, є дефолтом", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 14 червня два найбільші банки США JPMorgan Chase і Goldman Sachs призупинили операції з обслуговування боргових зобов'язань Росії.