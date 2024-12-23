ЗМІ: найбільший банк Італії припинить приймання платежів у євро від російських банків

Винятком будуть комерційні операції між рахунками в Intesa Sanpaolo, його дочірніми структурами і банками, розташованими в Італії.

Найбільший банк Італії Intesa Sanpaolo з 15 січня 2025 року припинить приймання платежів у євро від російських банків, пише Радіо Свобода з посиланням на російські медіа.

Про це рішення повідомила своїм клієнтам і партнерам російська “дочка” банку ‒ Intesa. У штаб-квартирі фінустанови в Мілані підтвердили цю інформацію.

Обмеження поширюватимуться на платежі в євро, за винятком комерційних операцій між рахунками в Intesa Sanpaolo, його дочірніми структурами і банками, розташованими в Італії.

ЗМІ зазначають, що це рішення стосуватиметься переважно російських корпоративних клієнтів. Серед них компанії зі сфер послуг та промислового виробництва, які користувалися російською “дочкою” Intesa для розрахунків у євро із закордонними контрагентами.

За останні роки обсяг операцій через кореспондентські рахунки банку значно скоротився. Експерти пов’язують зміни з вимогами Європейського центрального банку дотримуватися санкцій, а також репутаційних ризиків.

В “Інтезі” мають кореспондентські рахунки близько 15 російських банків.

Газета Financial Times раніше включила Intesa Sanpaolo до семи найбільших європейських банків за обсягом активів у Росії. 2023 року вони разом заплатили до російського бюджету близько 800 мільйонів євро податків, це в чотири рази більше, ніж 2021 року.

Intesa Sanpaolo, за даними газети, торік заплатив близько 27 мільйонів доларів податків, а прибуток банку в Росії склав 138 мільйонів доларів.