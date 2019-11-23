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Хет-триком Мораес установил новый рекорд чемпионатов Украины

Форвард "Шахтера" забил 90-й мяч в чемпионатах Украины быстрее, чем кто-либо

Хет-триком Мораес установил новый рекорд чемпионатов Украины
Жуниор Мораес
Фото: ФК "Шахтер"

В матче 15-го тура Украинской Премьер-лиги лидер и действующий чемпион – "Шахтер" в Харькове не без проблем, несмотря на счет, обыграл "Львов" 4:1.

В составе хозяев хет-триком отметился Джуниор Мораес.

Таким образом, натурализовавшийся украинец довел счет своих голов в чемпионатах Украины до 90, став 9-м игроком, достигшим этого рубежа.

35 мячей Мораес забил, выступая за донецкий "Металлург", 33 - за "Шахтер" и 22 - за "Динамо". В УПЛ Жуниор поражал ворота 23-х клубов. И чаще других он огорчал голкиперов своих соседей по Донецку - "Олимпика" - 12 раз.

Членство в "Клубе 90" Джуниор оформил быстрее, чем кто-либо - в 158-м матче. Прежний рекорд, принадлежавший Евгению Селезневу, он превзошел сразу на 25 игр.

Обзор поединка "Шахтер" - "Львов" - на сайте официального вещателя УПЛ.

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