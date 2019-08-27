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"Олимпик" получил премию от "Шахтера" за ничью с "Динамо", - СМИ

Размер премиальных равняется 200-м тысячам долларов.

"Олимпик" получил премию от "Шахтера" за ничью с "Динамо", - СМИ
"Динамо" - "Олимпик"
Фото: dynamo.kiev.ua

Донецкий "Олимпик" получил 200 тыс. долл. премиальных от "Шахтера" за ничью с киевским "Динамо" в последнем туре Favbet Лиги (1:1), сообщает sportarena.com, ссылаясь на информацию футбольного шоу ТаТоТаке.

Кроме того, в эфире шоу также прозвучала информация о том, что игроки "Олимпика" не получают премий в этом сезоне. 

Система премирования в клубе предусмотрена, но только в случае попадания в Топ-6. Если команда окажется в первой шестерке по итогам первого этапа УПЛ, то игроки получат по 10 тыс. гривен за каждую ничью и по 20 тыс. за победу. Если же "Олимпик" окажется ниже в таблице, то премия выплачена не будет.

По итогам пяти туров чемпионата Украины в активе "Олимпика" лишь одно набранное очко, и он замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре команда Игоря Климовского в донецком дерби будет принимать "Шахтер". Игра состоится в воскресенье, 1 сентября.

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