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Росіяни обстріляли Синельникове на Дніпропетровщині: троє загиблих, щонайменше восьмеро поранених

Серед постраждалих – 11-річна дитина.

Росіяни обстріляли Синельникове на Дніпропетровщині: троє загиблих, щонайменше восьмеро поранених
Обстріл Синельникового
Фото: Дніпропетровська ОВА

Російський безпілотник вдарив по Синельниковому Дніпропетровської області. Загинули троє людей, ще щонайменше восьмеро дістали поранення. Серед постраждалих – 11-річна дівчинка.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Внаслідок атаки в багатоповерховому будинку спалахнула пожежа на четвертому поверсі. Також пошкоджені магазин та автомобілі.

Усіх постраждалих доправили до лікарні. Стан 50-річної жінки та 70-річного чоловіка медики оцінюють як тяжкий.

  • Раніше, 24 жовтня, російські війська понад 60 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. Під ударом опинилися шість районів області. 
  • Унаслідок обстрілів Нікопольщини загинули дві жінки, ще четверо людей, серед яких 14-річний хлопець, дістали поранення. Також зафіксували пошкодження житлових будинків, магазинів, автомобілів, підприємств та об’єктів інфраструктури.
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