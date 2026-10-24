Росіяни обстріляли Синельникове на Дніпропетровщині: троє загиблих, щонайменше восьмеро поранених

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Російський безпілотник вдарив по Синельниковому Дніпропетровської області. Загинули троє людей, ще щонайменше восьмеро дістали поранення. Серед постраждалих – 11-річна дівчинка.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Внаслідок атаки в багатоповерховому будинку спалахнула пожежа на четвертому поверсі. Також пошкоджені магазин та автомобілі.

Усіх постраждалих доправили до лікарні. Стан 50-річної жінки та 70-річного чоловіка медики оцінюють як тяжкий.