Росіяни обстріляли Синельникове на Дніпропетровщині: троє загиблих, щонайменше восьмеро поранених

Російський безпілотник вдарив по Синельниковому Дніпропетровської області. Загинули троє людей, ще щонайменше восьмеро дістали поранення. Серед постраждалих – 11-річна дівчинка.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.
Внаслідок атаки в багатоповерховому будинку спалахнула пожежа на четвертому поверсі. Також пошкоджені магазин та автомобілі.
Усіх постраждалих доправили до лікарні. Стан 50-річної жінки та 70-річного чоловіка медики оцінюють як тяжкий.
- Раніше, 24 жовтня, російські війська понад 60 разів атакували Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією. Під ударом опинилися шість районів області.
- Унаслідок обстрілів Нікопольщини загинули дві жінки, ще четверо людей, серед яких 14-річний хлопець, дістали поранення. Також зафіксували пошкодження житлових будинків, магазинів, автомобілів, підприємств та об’єктів інфраструктури.