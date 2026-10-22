ЗМІ: Трамп хоче підписання мирної угоди між Росією та Україною на саміті G20 у Маямі

Для цього президент США нібито готовий і надалі тиснути на Україну.

Видання The Atlantic стверджує, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп поставив за мету домогтися підписання мирної угоди між Росією та Україною під час саміту країн "Великої двадцятки", який у грудні прийматиме Маямі.

Зустріч лідерів 20 найбільших економік світу стане третьою у низці подій, які визначатимуть долю України в найближчий час - після проміжних виборів до Конгресу США та ймовірного саміту Росії, Китаю та Сполучених Штатів, проведення якого ініціював російський диктатор Путін.

За словами осіб з оточення Трампа, президент "уявляє, як він стоїть між Зеленським та Путіним під час оголошення про угоду". Для реалізації цього бачення республіканець нібито готовий продовжити тиск на Київ з вимогою погодитися на кремлівські умови щодо завершення війни.

США офіційно запросили Путіна на саміт G20 у Маямі, участь в якому стала б першою для російського правителя з часу початку повномасштабної війни. Однак свій приїзд до США воєнний злочинець ще не підтвердив. Натомість Президент Володимир Зеленський висловив готовність зустрітися з Путіним на полях засідань "Великої двадцятки".