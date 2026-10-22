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ЗМІ: Трамп хоче підписання мирної угоди між Росією та Україною на саміті G20 у Маямі

Для цього президент США нібито готовий і надалі тиснути на Україну.

ЗМІ: Трамп хоче підписання мирної угоди між Росією та Україною на саміті G20 у Маямі
Володимир Зеленський і Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Видання The Atlantic стверджує, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп поставив за мету домогтися підписання мирної угоди між Росією та Україною під час саміту країн "Великої двадцятки", який у грудні прийматиме Маямі.

Зустріч лідерів 20 найбільших економік світу стане третьою у низці подій, які визначатимуть долю України в найближчий час - після проміжних виборів до Конгресу США та ймовірного саміту Росії, Китаю та Сполучених Штатів, проведення якого ініціював російський диктатор Путін.

За словами осіб з оточення Трампа, президент "уявляє, як він стоїть між Зеленським та Путіним під час оголошення про угоду". Для реалізації цього бачення республіканець нібито готовий продовжити тиск на Київ з вимогою погодитися на кремлівські умови щодо завершення війни.

США офіційно запросили Путіна на саміт G20 у Маямі, участь в якому стала б першою для російського правителя з часу початку повномасштабної війни. Однак свій приїзд до США воєнний злочинець ще не підтвердив. Натомість Президент Володимир Зеленський висловив готовність зустрітися з Путіним на полях засідань "Великої двадцятки".

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