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В Києві від падіння дерева загинула людина, ще троє поранені (оновлено)

Медики госпіталізують постраждалих.

В Києві від падіння дерева загинула людина, ще троє поранені (оновлено)
В Києві від падіння дерева загинула людина, ще троє поранені (оновлено)
Фото: Поліція Києва

Сьогодні, 30 липня, в Києві внаслідок поривів вітру впало дерево у парку ім. Тараса Шевченка. 

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Оновлено 22:40  Поліція Києва повідомила, що внаслідок падіння дерева у столичному парку імені Тараса Шевченка загинула жінка. Ще трьох травмованих громадян доставлено до лікарні, одна з потерпілих у важкому стані.

Від падіння дерева поранення отримали чотири людини. Медики госпіталізують їх.

Прибиранням дерева займаються рятувальники КАРС "Київська служба порятунку".

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В КМДА наголосили, що всі комунальні служби перебувають на місці. 

Киян та гостей столиці закликали під час сильного вітру:

  • триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, великих дерев, не паркувати поруч із ними автотранспорт; 
  • щільно зачиняти вікна; 
  • прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні. 

Також бажано утриматися від прогулянок в зелених зонах.

У разі падіння дерев чи гілок слід телефонувати до аварійно-диспетчерської служби "Київзеленбуду" за телефоном 0442724018. Якщо ж падіння дерев чи гілок загрожує життю, треба звертатись до рятувальників: 101 або 0444303713 (телефон КАРС).

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