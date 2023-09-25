Уночі 25 вересня ворог спрямував по Одеській області 19 ударних дронів типу "Shahed-136/131" та 2 надзвукові ракети "Онікс".

Про це повідомляє у Telegram Сили оборони Півдня.

Росіяни також застосували 12 "Калібрів" із складними траєкторіями руху різними областями. Для атаки з моря додатково до надводного ракетноносія був залучений підводний човен з новоросійської бухти.

Фото: Сили оборони півдня

19 "Шахедів" та 11 "Калібрів" було збито силами та засобами протиповітряної оборони. По 1 "Калібру" над Миколаївщиною і Кіровоградщиною, переважна ж більшість – в небі над Одещиною.

Однак ворог влучив у припортову інфраструктуру: суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. Вогнеборці оперативно її ліквідували. "Оніксами" зруйновано зерносховища. Минулося без постраждалих.

Фото: Сили оборони півдня

Унаслідок падіння уламків в ході бойової роботи, пошкоджень і займання зазнали складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси. Також займалася трава на відкритих територіях. Пожежі ліквідовано. Постраждалих не зафіксовано.

Вибуховими хвилями в кількох будинках вибито скло. Травмована жінка, їй надали медичну допомогу.

Фото: Сили оборони півдня

Нагадаємо, вночі 23 вересня дві російські ракети “Онікс” влучили в рекреаційну зону на Одещині. Критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано.