Померла українська освітянка, мама Скрябіна Ольга Кузьменко
Померла українська освітянка, мама Скрябіна Ольга Кузьменко
У Києві невідомі підпалили притулок для котів (оновлено)
У Києві невідомі підпалили притулок для котів (оновлено)
Мігранти спробували прорвати польський кордон із боку Білорусі
Мігранти спробували прорвати польський кордон із боку Білорусі
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Прорив “лінії Суровікіна”. Як просувається наступ на півдні
Байден вирішив дати Україні ракети ATACMS з касетними боєприпасами, − Financial Times
Байден вирішив дати Україні ракети ATACMS з касетними боєприпасами, − Financial Times
РФ перекидає резерви на Лимано-Куп'янський напрямок
РФ перекидає резерви на Лимано-Куп'янський напрямок
Солідарність із ким?
Солідарність із ким?
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Зеленський у Любліні подякував полякам і нагородив волонтерів (оновлено)
Зеленський у Любліні подякував полякам і нагородив волонтерів (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Уночі росіяни атакували Одещину "Шахедами" та ракетами: є влучання по портовій інфраструктурі

Постраждав морський вокзал в Одесі, зруйновані зерносховища. Поранена жінка.

Уночі росіяни атакували Одещину "Шахедами" та ракетами: є влучання по портовій інфраструктурі
Фото: Сили оборони півдня

Уночі 25 вересня ворог спрямував по Одеській області 19 ударних дронів типу "Shahed-136/131" та 2 надзвукові ракети "Онікс".

Про це повідомляє у Telegram Сили оборони Півдня.

Росіяни також застосували 12 "Калібрів" із складними траєкторіями руху різними областями. Для атаки з моря додатково до надводного ракетноносія був залучений підводний човен з новоросійської бухти.

Фото: Сили оборони півдня

19 "Шахедів" та 11 "Калібрів" було збито силами та засобами протиповітряної оборони. По 1 "Калібру" над Миколаївщиною і Кіровоградщиною, переважна ж більшість – в небі над Одещиною.

Однак ворог влучив у припортову інфраструктуру: суттєвих пошкоджень зазнав морський вокзал в Одесі, в будівлі привокзального готелю, що вже кілька років не функціонує, спалахнула пожежа. Вогнеборці оперативно її ліквідували. "Оніксами" зруйновано зерносховища. Минулося без постраждалих.

Фото: Сили оборони півдня

Унаслідок падіння уламків в ході бойової роботи, пошкоджень і займання зазнали складські будівлі одного з підприємств та приватний будинок у передмісті Одеси. Також займалася трава на відкритих територіях. Пожежі ліквідовано. Постраждалих не зафіксовано.

Вибуховими хвилями в кількох будинках вибито скло. Травмована жінка, їй надали медичну допомогу.

Фото: Сили оборони півдня

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, вночі 23 вересня дві російські ракети “Онікс” влучили в рекреаційну зону на Одещині. Критичних руйнувань та постраждалих не зафіксовано.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , , , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies