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Безпілотник російських окупантів скинув боєприпас на Сумщину, одна людина загинула, - Живицький

Російські загарбники продовжують обстрілювати Сумську область. 

Безпілотник російських окупантів скинув боєприпас на Сумщину, одна людина загинула, - Живицький
Фото: ДПСУ

Сьогодні вдень на територію Великописарівської громади на Сумщині ворожий безпілотник скинув гранатометний постріл. Внаслідок вибуху 2 людей поранені, один загинув.

Про це повідомив голова Сумської облвійськадміністрації (ОВА) Дмитро Живицький.

Він додав, що після 12:00 росіяни відкрили мінометний вогонь по Есманській громаді, де пролунало 14 вибухів. 

Пізніше, біля 17:00, Великописарівську громаду обстріляли з мінометів, було зафіксовано 30 прильотів.

Нагадаємо, вранці 13 червня російська армія знову обстріляла прикордонні райони Сумської області. Вогонь був з території Росії.

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