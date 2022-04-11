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Священики УПЦ МП вимагають віддати патріарха Кирила під церковний трибунал

За словами церковників, Кирило благословив війну проти України, що є злочином.

Священики УПЦ МП вимагають віддати патріарха Кирила під церковний трибунал
Фото: EPA/UPG

Священики Української православної церкви Московського патріархату вимагають організувати міжнародний церковний трибунал проти патріарха РПЦ Кирила.

Заяву священиків оприлюднив протоієрей, директор благодійної установи "Іоаннів центр" Андрій Пінчук.

Вони вирішили звернутися до собору Предстоятелів стародавніх східних церков з позовом проти Кирила. 

За словами церковників, Кирило проповідує доктрину "руського мира", яка не відповідає православному вченню і повинна бути засуджена як єресь. Також Кирило скоїв моральні злочини, благословивши війну проти України і повністю підтримав агресивні дії російських військ на території України.

"Ми сподіваємося, що Собор Предстоятелів стародавніх східних церков розгляне наше звернення і винесе своє справедливе рішення", - йдеться в заяві.

Зазначимо, що в історії російської церкви був один прецедент звернення до суду східних патріархів. У 1666 р. східні патріархи засудили московського патріарха Никона, позбавивши його патріаршества і єпископського сану. Никона залишили простим ченцем і відправили на покаяння в монастир.

Нагадаємо, що прокуратура Дніпропетровської області викрила та затримала священнослужителя Української православної церкви Московського патріархату за співпрацю з країною-агресором РФ.

Більшість українців виступають за те, щоб держава заборонила діяльність УПЦ МП. Про це свідчать дані загальнонаціонального опитування "Україна в умовах війни", які опублікувала соціологічна група "Рейтинг".

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