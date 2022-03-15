В Україні загинув оператор Fox News, повідомляють і про загибель української журналістки

Американський телеканал Fox News повідомив про загибель в Україні оператора телеканалу, громадянина Ірландії П'єра Закревські.

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За даним видання, Закревські працював над репортажем з Київщини разом із кореспондентом Бенджаміном Холлом, якого вчора було поранено.

"Їхню машину обстріляли в Горенці, під Києвом", - зазначили у Fox News.

Fox описує Закревські як досвідченого військового фотографа, який висвітлював майже всі міжнародні події - від Іраку до Сирії. Йому було 39 років. До лютого 2022 року він працював у Лондоні, у лютому приїхав до України.

Радник МВС Антон Геращенко повідомляє, що разом з іноземними журналістами в машині, яка потрапила під обстріл, перебувала й українська журналістка Олександра Кувшинова. Вона ніби теж загинула.

Нагадаємо, вчора про поранення Бенжаміна Холла повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Журналіст отримав осколковий перелом нижніх кінцівок і перебуває в реанімації під наглядом лікарів. За словами генпрокурорки, журналіст не перебував на військовому об'єкті.