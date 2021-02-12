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МОЗ запустило онлайн-сервіс для онкохворих, який допоможе знайти безкоштовні ліки

"Ліки для онкохворих - Підпишись на життя" стартує 15 лютого.

МОЗ запустило онлайн-сервіс для онкохворих, який допоможе знайти безкоштовні ліки
Фото: Lb.ua

В Україні з’явився сервіс "Ліки для онкохворих – Підпишись на життя", який допоможе онкохворим отримати призначені препарати безоплатно.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

"До Всесвітнього дня боротьби проти раку 4 лютого та Міжнародного дня онкохворої дитини 15 лютого стартує електронний сервіс «Ліки для онкохворих – Підпишись на життя». Сервіс допоможе зробити лікування для пацієнтів з онкологією доступнішим і зменшити частку українців, що відмовляються від лікування. Ініціатори сервісу ГО «Ліки Контроль» за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження»", - сказано в повідомленні.

За даними Національного канцер-реєстру України, 373 українці щодня дізнаються про онкологічний діагноз. Кожен 6-й  українець відмовляється від  звернення до лікаря через високу вартість лікування (17,7%).

Тепер на сайті Ліки для онкохворих можна знайти препарати, які закуповуються за державний рахунок, а також ліки з Національного переліку основних лікарських засобів.

Крім того, на сайті можна налаштувати отримання повідомлень про надходження призначених препаратів до обраного регіону. Іншими словами, пацієнту будуть приходити повідомлення про надходження безкоштовних ліків в онкологічний центр, де їх можна буде отримати.

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