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В США прошло вручение Шнобелевской премии

Премию мира получили ученые, изучающие возможность измерить удовольствие, которое получает человек, когда чешет зудящее место.

В США прошло вручение Шнобелевской премии
Фото: ig-nobel.ru

В гарвардском университетском Театре Сандерса в США состоялась 29-я ежегодная церемония вручения Шнобелевских премий.

Ее лауреатами стали 10 самых странных и необычных научных работ со смешными названиями и неочевидным практическим применением. В уставе премии указано, что это исследования, которые "заставляют вас сначала улыбнуться, а потом задуматься".

  • В номинации "Физика" премию получила группа ученых из разны стран, которая выяснила почему и как испражняются кубиками;
  • в номинаци "Экономика" победили нидерландские ученые, которые выяснили, что самые грязные деньги в мире – это румынские леи;
  • в области инженерии победил иранский ученый, создавший машину, которая меняет детям подгузники;
  • по "медицине" получил премию итальянец, который доказал, что употребление пиццы помогает избежать болезней и смерти, но только если она произведена и съедена в Италии;
  • в области медицинского образования премию получили трое ученых, которые выяснили, что дрессировки животных с помощью поощрительных звуков хорошо подходит для тренировок хирургов;
  • премию в области анатомии одержали исследователи Роджер Мюссе и Буррас Бенгудифа, которые исследовали "температурную асимметрию мошонки у обнаженных и одетых людей". Они доказали, что левое яичко обычно теплее, чем правое — но только если на мужчине есть одежда;
  • по "Химии" победили японские ученые, подсчитавшие, сколько слюны в день выделяет пятилетний ребенок;
  • в области психологии "победил немец, который "сначала открыл, что, если мусолить ручку во рту, это заставляет человека улыбаться и тем самым делает его счастливым, но затем довел, что это не так";
  • по биологии выделили работу международных исследователей, которые выяснили, что намагниченные мертвые тараканы дольше сохраняют магнитные свойства, чем живые;
  • премию мира получили ученые из Британии и Сингапура, изучающие возможность измерить удовольствие, которое получает человек, когда ему удается почесать зудящее место.

Напомним, в 2013 году лауреатом Шнобелевской премии мира стал президент Беларуси Александр Лукашенко. Ему ее присудили за запрет публичных аплодисментов, наложенный после серии антиправительственных выступлений в 2011 году, в ходе которых их участники молча аплодировали. Организаторы отдельно отметили случай, когда за нарушение этого запрета минский суд приговорил к штрафу однорукого человека.

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