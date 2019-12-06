​​Рада выделила 200 млн гривен из Фонда президента на достройку нового корпуса "Охматдета"

Верховная Рада выделила на достройку нового корпуса национальной детской специализированной больницы "Охматдет" 200 млн гривен, предусмотренные в госбюджете на 2019 год для специального Фонда президента по поддержке образования, науки и спорта.

За принятие законопроекта №2505 за основу проголосовали 353 депутата при минимально необходимых 226, в целом - "за" 357 депутатов, передают "Українськi Новини".

В пояснительной записке отмечается, что в госбюджете 2019 года было предусмотрено 600 млн гривен на достройку нового корпуса больницы, но за счет большого количество дорогих материалов, которые покупались за границей, этого оказалось недостаточно. Президент предложил направить все средства фонда на достройку больницы.

Также отмечается, что нормативно деятельность фонда не была урегулирована и расходы из него в 2019 году не осуществлялись, и не будут осуществляться до конца года. 31 октября 2019 года Рада внесла изменения в госбюджет-2019, в том числе сократив финансирование Фонда президента на 800 млн гривен, до 200 млн гривен.

"Именно эта сумма (200 млн гривен, - ред.) является критической для ускорения строительных работ «Охмадета» в этом году. Эти средства позволят закончить строительство уже весной и приступить к закупке оборудования за счет средств, предусмотренных в бюджете 2020 года. Таким образом мы получим возможность запустить новый корпус в следующем году и наконец выполнить обещания предыдущей команды - достроить «Охматдет». Людям все равно, кто сидит в кресле власти, людям главное - иметь возможность лечения своих детей в современной больнице. И для меня это тоже главное", - прокомментировала решение Рады в фейсбуке министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Напомним, первая очередь строительства - первый новый корпус "Охматдета" начал принимать пациентов 26 апреля 2018 года. На тот момент правительство обещало достроить вторую очередь до конца 2019 года, но этого не произошло.