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Фотокорреспонденту LB.ua Максу Левину отказали в аккредитации в зону ООС

Журналист ждет официального письма с причинами отказа.

Фотокорреспонденту LB.ua Максу Левину отказали в аккредитации в зону ООС

Штаб Операции объединенных сил отказал в аккредитации в зону ООС фотокорреспонденту LB.ua Максу Левину. Причиной, как стало известно, из ответа штаба ООС, - стало нарушение правил работы в зоне ООС. Что именно нарушил Макс Левин и когда, не сообщается.

"Я 5 лет ждал, после Счастья, Лисичанска, Попасной, Иловайска, Дебальцево, Широкино, Гранитного, Троицкого, Авдеевки или любой точки "серой зоны" должны забрать аккредитацию, чего уж там. Мы же там "незаконно" были", - прокомментировал фотограф отказ в аккредитации.

Также, по его мнению, такое решение может быть связано с событиями в Золотом.

"Жду официального письма с причинами отказа, поскольку в Золотом я НЕ был на позициях военных и НЕ снимал их", - добавил фотокорреспондент.

Напомним, Макс Левин в последние пять лет постоянно ездит на Донбасс, в зону проведения ООС. И раньше проблем с аккредитацией, по его словам, не было. Также Макс вместе с другим фотографом Маркияном Лысейко являются создателями проекта Afterilovaisk - об украинских воинах, которые прошли через Иловайский котел.

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