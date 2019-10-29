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Порошенко: все, кто получил ПДЧ, стали членами НАТО

Экс-президент призывает не отказываться добровольно от Плана действий.

Порошенко: все, кто получил ПДЧ, стали членами НАТО
Фото: Lb.ua

Все 10 стран, которые зашли в НАТО с начала века - зашли туда именно через План действий относительно членства в НАТО (ПДЧ). Все без исключения, кто получил ПДЧ, стали членами Альянса. Об этом заявил экс-президент Украины, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко.

"Добровольный отказ от ПДЧ выглядит как самоотречение перспективы членства. Как нежелание раздражать Путина. Как страх брать на себя ответственность за реализацию сложной задачи. Очень важно подать сигнал нашим партнерам: новая власть поддерживает курс на членство в НАТО, начатый ранее. Что это является консолидированной позицией - президента, правительства и парламента ... Власти и оппозиции. И главное - общества!" - отметил Порошенко.

Он предложил председателю Верховной Рады уполномочить вместе с президентом подписать обращение к Северо-Атлантическому Совету с заявлением о подтверждении намерения Украины получить ПДЧ.

"Только НАТО является гарантией безопасности государства и каждого ее гражданина!" - резюмировал Порошенко.

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