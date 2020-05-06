Miloan не требует телефоны третьих лиц для выдачи займа

Многие микрофинансовые компании, ломбарды и банки просят заемщиков оставлять не только свои контакты, но и телефоны близких людей: для того, чтобы обращаться к ним в случае просрочки долга. Но теперь МФО Милоан не практикует такое условие. Организация выдает кредиты без звонков, поручителей и залога на сумму до 15 000 гривен. Опция доступна для всех клиентов. Включая заемщиков, которые обращаются в компанию первый раз.

Как взять кредит без звонков: инструкция

Чтобы получить займ на сайте микрофинансовой организации, заемщику необходимо подготовить два документа: паспорт и идентификационный номер. Также понадобится банковская карточка любого украинского банка (на нее поступят деньги после одобрения). Далее алгоритм действий следующий:

Выберите сумму и срок кредита на кредитном калькуляторе. Система автоматически рассчитает сумму денег, которую нужно будет вернуть (с учетом процентной ставки). Ставка для новых клиентов — 0,01%. Заполните короткую заявку. В анкете клиенту следует указать ФИО, паспортные данные, место работы и другую уточняющую информацию. Полные и точные ведомости в заявке повышают шансы на получения кредита. Отправьте заявку и получите деньги на карту. Анкеты заемщиков проверяет автоматическая система. Благодаря этому ждать придется всего 15-20 минут, а не несколько дней, как это часто бывает.

Удобно то, что сотрудники МФО не перезванивают вам, не беспокоят ваших близких и не проводят дополнительных проверок. Сделка заключается в онлайн-режиме.

Беспроцентный заем для всех

Устали от высоких процентных ставок? Микрофинансовая компания Милоан предлагает 0% на кредиты для всех новых клиентов! Вы не платите за пользование заемными средствами. По истечению кредитного срока нужно вернуть в точности ту сумму, которую одалживали.

Вот и все — онлайн займ без отказа в Miloan получен. Пользуйтесь деньгами с удовольствием и тратьте их на собственное усмотрение. По истечению кредитного срока не забудьте вернуть долг. Ниже мы расскажем о том, как это сделать.

Как вернуть беспроцентный кредит

Компания Милоан предлагает несколько способов погашения займа. Вы можете внести нужную сумму:

- через личный кабинет на сайте;

- банковский терминал;

- платежный терминал Ibox;

- также доступна электронная оплата через все популярные интернет-банкинги, включая Приват24.

И не забудьте сохранить квитанцию после оплаты!

Совет: сравните разные способы погашения по размеру комиссии. Это поможет выбрать самый удачный вариант.