​"Гибридно-правовая" война России. Какой ответ может дать Украина Киеву нужно как можно скорее разработать адекватную ситуации программу действий правоохранительной системы, дав ей законные основания предпринимать быстрые и эффективные действия по блокированию "правовых" операций российской гибридной войны, причем, как в собственно судебно-правовом, так и информационном пространстве. Сергей Ильченко , Украинский и молдавский публицист и политолог

Фото: 112.ua Гия Церцвадзе в зале суда

Соломенский районный суд Киева вынес решение об аресте на 40 суток гражданина Грузии Гии Церцвадзе, который находится в международном розыске и был задержан в воскресенье, 15 января, в аэропорту «Жуляны». Церцвадзе был объявлен в розыск Российской Федерацией по обвинению в умышленном убийстве и покушении на убийство, совершенным в 2003 году в Сочи.

Известно также, что Гия Церцвадзе воевал на востоке Украины на стороне украинских добровольческих сил. Это даёт основания предполагать, что обвинения российской стороны попросту сфабрикованы. И что в действительности россияне хотят добраться до Церцвадзе по совершенно иным причинам.

Генпрокуратура Украины пообещала разобраться в ситуации и инициировала проверку правдивости информации об участии Церцвадзе в АТО, которая, как сообщается, "проходит в тесном взаимодействии со стороной защиты". В ГПУ обещают, что если это участие будет доказано, то Церцвадзе не выдадут России в связи с устоявшейся практикой невыдачи другой стране граждан если это может грозить их жизни и здоровью.

Фото: censor.net.ua Гия Церцвадзе (справа) с боевыми товарищами

Но случай с Церцвадзе - один из многих, проблема шире чем один, десять или сто отдельных случаев. Ведь требования России выдавать им тех, кто находится в оппозиции к российскому режиму появляются регулярно.

И даже правильное и разумное решение не выдавать России лиц, подкрепленное какими угодно доказательствами, не решит проблему в целом. Проблема вообще не имеет отношения к объявлению Россией кого-то в розыск - по реальным, уголовным обстоятельствам или в связи с политическим заказом. Проблема - в отношении к праву самой Россией как таковой.

Главная проблема - сама Россия

Пока украинские и международные правоохранительные, судебные, дипломатические и прочие институты относятся к России как к государству, способному действовать в правовом поле - такие казусы неизбежно будут происходить. И дело тут не в равнодушии или злонамеренности отдельных чиновников – они должны действовать в рамках закона, а не революционного правосознания и собственных представлений о справедливости.

Бюрократия должна действовать по инструкции и если мы хотим, чтобы её действия были верными, её прежде всего нужно верно проинструктировать.

И индивидуальные спасательные операции по отдельным гражданам проблему вряд ли решат. Как представляется, её нужно решать в принципе - и закрывать вопрос о выдаче кого бы то ни было в Россию как таковую.

Фото: EPA/UPG Репетиция парада в Москве

Тотальность «гибридной войны»

Гибридная война России против Украины включает в себя не только вооруженную агрессию и оккупацию украинских территорий, но и атаку на все украинские государственные институты. В том числе и на институт права - с целью воздействия на него и взятия под свой контроль. Это означает, что Россия использует и будет использовать все способы, чтобы использовать как систему международного права, так и украинскую правовую систему в своих интересах. Поэтому такая российская тактика требует адекватных ответов.

Во-первых, Украине необходимо самой переходить в наступление на международном правовом поле. А во-вторых, не позволять России навязывать её свои решения внутри Украины, прикрываясь международным правом.

Эта линия противостояния ничем не отличается от противостояния на фронте. Если вчерашний мирный сосед атакует силой оружия – но необходимо взять в руки оружие и обороняться, и никакие отношения мирного времени к новой ситуации уже неприменимы. Так и здесь: если Россия сегодня представляет собой абсолютно неправовое государство, то ни о каком сотрудничестве с ней в правовой сфере не может быть и речи.

Об этом надо говорить прямо, создавать доказательную базу неправового характера современной России и на основе этой базы закрывать все существовавшие ранее каналы сотрудничества с ней, неприемлемые в новых обстоятельствах. Закрывать - по закону, принимаемому Верховной Радой и на основании доказательной базы, предъявляемой в международных правовых институтах.

Доказательств - более чем достаточно. И тут самое время озаботится изданием «Черной книги преступлений российского режима», созданной с упором именно на неправовой характер, на беспредел и правовой нигилизм, царящие в России. Фактов – море.

К сожалению, далеко не все они известны. Один их таких примеров – только в 2016 году с целью принуждения к участию в боевых действиях на стороне России в ОРДЛО правоохранительными органами РФ были задержаны и обвинены в совершении различных уголовных преступлений более 250 граждан Украины, преимущественно из числа жителей временно оккупированных территорий Донбасса. При этом, их шантажировали не только посадкой в России, но и возможной выдачей Украине. Каждое такое задержание в отдельности не бросается в глаза. Картина начинает проясняться, только если свести эти 250 случаев воедино.

Фото: Антон Наумлюк Олег Сенцов (справа) и Александр Кольченко

Кроме того, только за проукраинскую позицию и несогласие с действиями российских оккупантов арестованы и содержатся в российских тюрьмах около сотни пленников из числа украинских деятелей культуры, журналистов и аналитиков, общественных и религиозных активистов. В качестве «доказательств» их преступной деятельности предоставляются сувенирные визитки известных украинских политиков, страйкбольное и игрушечное оружие, подброшенные провокаторами ФСБ магнитные носители с якобы тайными сведениями, использованные пакеты для выноса мусора (понятно, что они имеют дактилоскопические, гистологические и генетические следы владельца), в которые подбрасывается взрывчатка и боеприпасы. Все это происходит при отсутствии доступа украинских консулов и независимых адвокатов, а признания арестованных выбиваются пытками и издевательствами.

МИД Украины регулярно сообщает об опасности посещений РФ, но люди есть люди – и часто игнорируют опасность, надеясь на то, что пронесет. А не пронесет!

При этом, неправовой характер России проявляется не только в отношении украинцев. Граждане всех без исключения стран приезжая в Россию или на контролируемые ею (а по факту - на оккупированные Россией территории, отторгнутые от Украины, Молдовы и Грузии) сталкиваются ровно с таким же правовым беспределом. И тут тоже сотни вопиющих случаев.

Кроме того, не церемонятся спецслужбисты РФ и со своими гражданами. За СМС, за пост в социальных сетях, за публикацию курса йоги или участие в мирном пикете задерживаются и осуждаются на реальные сроки множество россиян. Большая часть этих фактов широко известна и их тоже нужно обобщать. Ведь оперировать ими в отдельности – это глас вопиющего в пустыне. Факты же должны сводиться в систему, их нужно показывать всему миру: что речь идет не об отдельных нарушениях, а об антиправовой системе, созданной в современной России и продвигаемой ей по всему миру. Ибо распространение антиправового российского подхода носит также и международный характер.

Вот оно, поле для работы правозащитников, которые должны подготовить доклад для международных организаций. Ведь если доклад о нарушениях Россией будет не чисто украинским, а включать в себя преступления России по отношению к гражданам нескольких стран, подвергшихся российской агрессии, то он будет звучать гораздо убедительнее.

Нечего на зеркало пенять..

А как сама Россия относится к соблюдению норм международного права?

Свежий пример – решение Госдумы о том, что приговоры Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) не носят для России обязательного характера. Иными словами, Россия желает использовать международно-правовые инструменты избирательно и только тогда, когда это выгодной ей. А когда невыгодно, то Кремль ставит задачу карманному "конституционному суду" и тот принимает решение проигнорировать требование ЕСПЧ выплатить 1,9 млрд. евро акционерам ЮКОСа.

Фото: EPA/UPG

Решения украинских судов относительно преследования палачей украинского народа, которые бежали в Россию - Януковича и его команды, российское "правосудие" также игнорирует, выставляя этих воришек как беженцев, подвергшихся политическому притеснению.

Вот почему Киеву нужно как можно скорее разработать адекватную ситуации программу действий правоохранительной системы, дав ей законные основания предпринимать быстрые и эффективные действия по блокированию "правовых" операций российской гибридной войны, причем, как в собственно судебно-правовом, так и информационном пространстве.

Отталкиваться следует от того, что:

1. Россия уже не является правовым государством. По этой причине решения её судебных органов следует рассматривать как юридически ничтожные, а все представленные доказательства - как заведомо недостоверные.

2. Решения о выдаче в Россию лиц, которые не являются гражданами России, но разыскиваются российскими правоохранительными органами, должны приниматься, во-первых, исходя из п.1. А, во-вторых, с привлечением к их выработке представителей консульских ведомств стран их гражданства.

3. Общественная позиция лица, чьей выдачи требует Россия по отношению к вооруженной агрессии России против Украины, а тем более поддержка этим лицом Украины и ее борьбы с российской агрессией, должна исключать выдачу России в принципе.

4. Во всех случаях, когда после применения п.1-3 вопрос о выдаче всё-таки не закрыт окончательно, оценка достоверности предоставленных доказательств должна оцениваться украинским судом и украинскими экспертами, с проверкой достоверности доказательной базы обвиняемого, чьей выдачи добивается Россия. При этом, российские правоохранительные органы должны предоставлять всю необходимую для такой оценки информацию. В случае же отказа в её предоставлении должен следовать и безусловный отказ в выдаче разыскиваемого лица.

5. Правоохранительные органы Украины должны предоставлять независимое от российских материалов заключение о целесообразности выдачи разыскиваемого. Это позволит свести к минимуму риски, возникающие при отказе в выдаче России реальных преступников, в т.ч. руководителей организованных преступных группировок и "воров в законе".

Фото: EPA/UPG

В условиях войны с реальным врагом Украина не должна оставлять России никаких шансов манипулировать нормами национального и международного права. И если Гия Церцвадзе - патриот Грузии и союзник Украины, сражавшийся за неё с оружием в руках - он должен быть эффективно защищен от посягательств России.

Бесспорно, в каждом таком деле необходим приоритет здравого смысла и четкого понимания конкретных условий. Но здравый смысл не может быть поставлен над нормами права. Он может быть применяем лишь в рамках закона. Так что решая частную проблему с Церцвадзе, необходимо заняться правой базой, позволяющей адекватно реагировать на сложившуюся в России ситуацию.