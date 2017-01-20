В ходе протестов против Трампа задержаны около 100 человек
Во время столкновений ранены двое полицейских.
В Вашингтоне полиция задержала более 90 участников акций протеста против нового президента США Дональда Трампа, передает Радио Свобода.
По сообщению CNN, во время столкновений были ранены двое полицейских, которые доставлены в больницу.
Демонстранты, одетые в черное, некоторые в масках, прошли маршем по городу, разбивая по дороге витрины магазинов, окна машин, перебрасывая мусорные баки и автоматы по продаже газет.
#Inauguration 13th and K pic.twitter.com/BHYlfiUP0b— Mike Eckel (@Mike_Eckel) 20 января 2017 г.
По сообщению корреспондента Радио Свобода, столкновения продолжаются.
#Inauguration pic.twitter.com/89HxxrXvEB— Mike Eckel (@Mike_Eckel) 20 января 2017 г.
Главная акция была организована группой, называющей себя Disrupt J20 («Сорви 20 января»). Ее основатель Алли Маккрейкен заявил, что сторонники группы выражают недовольство противоречивыми высказываниями Трампа в адрес женщин, нелегальных мигрантов, мусульман.
На 21 января в Вашингтоне запланирован массовый «Марш женщин», в котором, как ожидается, примут участие до 100 тыс. человек.
20 января Дональд Трамп принял присягу и стал 45-м президентом США.