В ходе протестов против Трампа задержаны около 100 человек Во время столкновений ранены двое полицейских.

В Вашингтоне полиция задержала более 90 участников акций протеста против нового президента США Дональда Трампа, передает Радио Свобода.

По сообщению CNN, во время столкновений были ранены двое полицейских, которые доставлены в больницу.

Демонстранты, одетые в черное, некоторые в масках, прошли маршем по городу, разбивая по дороге витрины магазинов, окна машин, перебрасывая мусорные баки и автоматы по продаже газет.

По сообщению корреспондента Радио Свобода, столкновения продолжаются.

Главная акция была организована группой, называющей себя Disrupt J20 («Сорви 20 января»). Ее основатель Алли Маккрейкен заявил, что сторонники группы выражают недовольство противоречивыми высказываниями Трампа в адрес женщин, нелегальных мигрантов, мусульман.

На 21 января в Вашингтоне запланирован массовый «Марш женщин», в котором, как ожидается, примут участие до 100 тыс. человек.

20 января Дональд Трамп принял присягу и стал 45-м президентом США.