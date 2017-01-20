Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
Скачущие по верхам: "Ла Ла Лэнд" и "Кредо убийцы"
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
МОЖЕМО ПЛАТИТИ МЕНШЕ
Обама выступил с прощальной речью
Обама выступил с прощальной речью
Кому мешали ФОПы?
Кому мешали ФОПы?
Уляна Супрун: "Ми готові вже щось робити"
Уляна Супрун: "Ми готові вже щось робити"
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Микола Шиптур. Кримський бранець, якого забула Україна
Эффект Трампа
Эффект Трампа
Маланка: как встречали старый Новый год на Буковине
Маланка: как встречали старый Новый год на Буковине
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
"Философы, которых цитирует Путин, - это псевдонаука"
ГлавнаяМир

В Бразилии упал самолет с судьей местного Верховного суда на борту (обновлено)

Теори Заваски занимался расследованием коррупционного скандала вокруг нефтегазовой госкомпании.

У берегов города Парати в Бразилии упал самолет с четырьмя пассажирами, среди которых был судья Верховного суда Теори Заваски.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Oglobo.

Cын судьи подтвердил, что его отец был на борту самолета.

"Друзья, к сожалению, отец был в разбившемся самолете. Пожалуйста, помолитесь о чуде!", - написал он в Facebook.

На борту самолета также находился владелец сети фешенебельных отелей Карлос Альберто Фильгейрас, который был другом Заваски.

Согласно сообщению, авария произошла около 17:30 по Киеву. Отмечается, никто из пассажиров не выжил.

В настоящее время причины авиакатастрофы не известны.

Обновлено. Член Федерального верховного суда Бразилии Теори Заваски, ставший жертвой крушения, занимался расследованием коррупционного скандала вокруг нефтегазовой госкомпании Petrobras. Представитель Верховного суда подтвердил, что имя Заваски есть в списке пассажиров упавшего во море самолета, однако от дальнейших комментариев отказался, передает ВВС.

Турбовинтовой двухмоторный самолет Hawker Beechcraft C90GT, вылетевший днем в четверг из Сан-Паулу, потерпел крушение близ муниципалитета Парати приблизительно через 80 минут после взлета. На месте крушения найдены тела трех жертв. Как сообщается, самолет принадлежал сети респектабельных отелей Emiliano.

Расследование коррупционных схем в контролируемой государством компании Petrobras идет в Бразилии с 2014 года. Разоблачение коррупции в Petrobras, в которой были замешаны члены Рабочей партии экс-президента Дилмы Русеф, а также высокопоставленные чиновники и влиятельные члены других партий, сыграло решающую роль в подрыве доверия к правительству.

Ранее сообщалось, что в Бразилии обнаружен труп исполнительницы хита "Ламбада".

Новости по теме:

Тэги: Бразилия, авиакатастрофа

Читайте в разделе