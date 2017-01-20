В Бразилии упал самолет с судьей местного Верховного суда на борту (обновлено) Теори Заваски занимался расследованием коррупционного скандала вокруг нефтегазовой госкомпании.

У берегов города Парати в Бразилии упал самолет с четырьмя пассажирами, среди которых был судья Верховного суда Теори Заваски.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Oglobo.

Brazil Supreme Court judge Teori, rapporteur of Op. Car Wash (Lava Jato), feared dead in plane crash into sea. https://t.co/bxR3JXqTd7 — Claire Rigby (@claire_rigby) 19 января 2017 г.

"Друзья, к сожалению, отец был в разбившемся самолете. Пожалуйста, помолитесь о чуде!", - написал он в Facebook.

На борту самолета также находился владелец сети фешенебельных отелей Карлос Альберто Фильгейрас, который был другом Заваски.

Owner of luxury Emiliano hotel Carlos Alberto Filgueiras was also aboard, and owner of, the crashed plane. https://t.co/XsNYrhuDPa — Claire Rigby (@claire_rigby) 19 января 2017 г.

Согласно сообщению, авария произошла около 17:30 по Киеву. Отмечается, никто из пассажиров не выжил.

В настоящее время причины авиакатастрофы не известны.

Обновлено. Член Федерального верховного суда Бразилии Теори Заваски, ставший жертвой крушения, занимался расследованием коррупционного скандала вокруг нефтегазовой госкомпании Petrobras. Представитель Верховного суда подтвердил, что имя Заваски есть в списке пассажиров упавшего во море самолета, однако от дальнейших комментариев отказался, передает ВВС.

Турбовинтовой двухмоторный самолет Hawker Beechcraft C90GT, вылетевший днем в четверг из Сан-Паулу, потерпел крушение близ муниципалитета Парати приблизительно через 80 минут после взлета. На месте крушения найдены тела трех жертв. Как сообщается, самолет принадлежал сети респектабельных отелей Emiliano.

Расследование коррупционных схем в контролируемой государством компании Petrobras идет в Бразилии с 2014 года. Разоблачение коррупции в Petrobras, в которой были замешаны члены Рабочей партии экс-президента Дилмы Русеф, а также высокопоставленные чиновники и влиятельные члены других партий, сыграло решающую роль в подрыве доверия к правительству.

Ранее сообщалось, что в Бразилии обнаружен труп исполнительницы хита "Ламбада".