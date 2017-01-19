В Италии лавина накрыла отель В отеле были зарегистрированы 20 человек плюс персонал, численность которого не уточняется

Фото: environment.nationalgeographic.com

Снежная лавина сошла в среду в центральной области Абруццо (Италия) в горном массиве Гран-Сассо, полностью накрыв местный отель Rigopiano di Farindola. В отеле в этот момент могли находится более 20 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал RaiNews24.

Сигнал бедствия подали двое клиентов отеля. На месте ЧП работают спасатели, которые пытаются добраться до структуры всеми возможными способами, телефоны постояльцев и сотрудников гостиницы не отвечают.

По данным префектуры, по состоянию на среду в отеле Rigopiano di Farindola были зарегистрированы 20 человек плюс персонал, численность которого не уточняется.

"К сожалению, произошла ужасная трагедия. Кажется, что могут быть погибшие, но все это должно быть еще подтверждено", - написал на своей странице в Facebook глава провинции Пескара Антонио Ди Марко.

Напомним, год назад в результате схода лавины во Французских Альпах погиб украинец.