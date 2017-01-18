Президент Китая предложил запретить ядерное оружие во всем мире
Лидер КНР заявил, что "великие державы должны уважать ключевые интересы всех остальных".
Президент Китая Си Цзиньпин выступил за всемирное запрещение ядерного оружия, передает DW.
"Ядерное оружие должно быть полностью запрещено, а со временем уничтожено, чтобы сделать возможным безъядерный мир", - заявил он в среду, 18 января, в ходе визита в Женеву.
Лидер Китайской народной республики, принадлежащей к ядерным государствам с 1964 года, заявил, что "великие державы должны уважать ключевые интересы всех остальных".
Си Цзиньпин заверил, что КНР стремится развивать "партнерство ради мира, роста и реформ" со странами Европы и другими мировыми игроками.
"Мы будем строить новую модель в отношениях с США, всеобъемлющее стратегическое партнерство с Россией", - сказал он, выступая в женевском отделении ООН.
Си Цзиньпин посетил Женеву в рамках официального визита, в ходе которого он встретился с новым генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Накануне президент Китая также впервые посетил международный экономический форум в Давосе.
Как сообщает агентство AFP, дипломатические действия Си Цзиньпина можно трактовать как попытку повысить роль Китая в мире на фоне неопределенности с дальнейшей международной политикой США.
Ранее президент США Барак Обама напомнил, что санкции против России ввели из-за аннексии Крыма и конфликта на Донбассе, а не ядерного оружия.