Президент Китая предложил запретить ядерное оружие во всем мире Лидер КНР заявил, что "великие державы должны уважать ключевые интересы всех остальных".

Си Цзиньпин Фото: EPA/UPG

Президент Китая Си Цзиньпин выступил за всемирное запрещение ядерного оружия, передает DW.

"Ядерное оружие должно быть полностью запрещено, а со временем уничтожено, чтобы сделать возможным безъядерный мир", - заявил он в среду, 18 января, в ходе визита в Женеву.

Лидер Китайской народной республики, принадлежащей к ядерным государствам с 1964 года, заявил, что "великие державы должны уважать ключевые интересы всех остальных".

Си Цзиньпин заверил, что КНР стремится развивать "партнерство ради мира, роста и реформ" со странами Европы и другими мировыми игроками.

"Мы будем строить новую модель в отношениях с США, всеобъемлющее стратегическое партнерство с Россией", - сказал он, выступая в женевском отделении ООН.

Си Цзиньпин посетил Женеву в рамках официального визита, в ходе которого он встретился с новым генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Накануне президент Китая также впервые посетил международный экономический форум в Давосе.

Как сообщает агентство AFP, дипломатические действия Си Цзиньпина можно трактовать как попытку повысить роль Китая в мире на фоне неопределенности с дальнейшей международной политикой США.

Ранее президент США Барак Обама напомнил, что санкции против России ввели из-за аннексии Крыма и конфликта на Донбассе, а не ядерного оружия.