Британия не будет добиваться от ЕС "частичного" членства в блоке, - Тереза Мэй Ожидается, что сегодня британский премьер озвучит план выхода страны из ЕС,

Тереза Мэй Фото: d.christiantoday.com

Великобритания не будет добиваться договоренностей с Евросоюзом, которые позволят стране сохранить "частичное" членство в блоке.

Об этом, как ожидается, должна заявить британский премьер-министр Тереза Мэй в своей речи, запланированной на вторник, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на офис главы британского правительства.

"Мы хотим добиться нового и равноправного партнерства между независимой, самоуправляемой, глобальной Британией и нашими друзьями и партнерами в ЕС", - цитирует издание слова Мэй соответствии с заранее опубликованным ее офисом выписок из текста.

Отмечается также, что Мэй сообщит, что Британия не будет добиваться любого варианта, который оставил бы ее наполовину в ЕС, наполовину вне его.

"Ни частичное членство в ЕС, ассоциированное членство или любой вариант, который оставил бы нас наполовину здесь, наполовину там. Мы не ищем модели, которыми уже могут пользоваться другие страны. Мы не будем добиваться сохранения частей членства, когда выйдем", - цитирует издание будущую речь премьера.

В то же время, как ожидается, Мэй скажет, что Британия и ЕС останутся близкими партнерами и друзьями.

"Мы останемся надежными партнерами, союзниками и близкими друзьями. Мы хотим покупать ваши товары, продавать наши, торговать с вами настолько свободно, насколько это возможно, и работать вместе для обеспечения большей безопасности для всех нас и процветания через длительную дружбу", - цитирует издание предстоящую речь Мэй.

Напомним, что британское правительство до сих пор крайне неохотно раскрывало детали того, как оно планирует вести переговоры о выходе страны из ЕС, однако 15 января стало известно, что Мэй озвучит план выхода Британии из ЕС 17 января.