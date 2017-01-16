В Йемене за два года конфликта погибли 10 тысяч человек, - ООН Это первый случай, когда ООН подтвердила столь большое количество жертв.

Фото: EPA/UPG

Количество погибших за два года вооруженного конфликта в Йемене возросло до 10 тысяч человек, количество раненых - до 40 тысяч.

Об этом в понедельник, 16 января, сообщил представитель Управления по координации гуманитарных вопросов ООН Джейми Макголдрик, передает DW.

Это первый случай, когда ООН подтвердила столь большое количество жертв. Ранее ООН сообщала о 4200 погибших гражданских. В частности сообщалось о 1400 погибших детей. В то же время информагентство AP уточняет, что данные цифры основаны на информации медицинских учреждений, а реальное количество погибших может быть значительно выше.

Напомним, что коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией поддерживает в Йемене лояльные президенту Абда Раббо Мансура Хади силы. Последнему противостоят повстанцы-хуситы и военные, преданные экс-президенту Али Абдулле Салеху. Вооруженное противостояние в Йемене продолжается с сентября 2014 года.

Сейчас страна поделена между шиитами-хуситами, которых поддерживает Иран, администрацией Хади и террористической группировкой "Аль-Каида на Аравийском полуострове".