Глава Пентагона назвал нулевым вклад России в борьбу с ИГИЛ "Как результат, мы воюем с ИГИЛ сами".

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Глава Пентагона Эш Картер назвал нулевым вклад России в борьбу с террористической организации "Исламское государство" в Сирии.

Такое заявление он сделал в интервью NBC.

"Они не сделали ничего против ИГИЛ, фактически ноль. Они вмешались, сказав, что будут бороться с ИГИЛ, сказав, что будут помогать в гражданской войне в Сирии. Они не сделали ничего из этого. И как результат, конечно, мы воюем с ИГИЛ сами", - заявил Картер.

Он добавил, что действия России в Сирии усложнили окончание гражданское войны в Сирии. "Они говорили, что собираются - и они могли это сделать - помочь Асаду аккуратно уйти в сторону, ввести в правительство умеренную оппозицию и положить конец ужасной трагедии там. Вот что обещали сделать. Это было бы хорошо. Но это не то, что они сделали. Они только удвоили ставки в сирийской гражданской войне", - заявил глава Пентагона.

Россия с осени 2015 года воюет в Сирии на стороне правительства Башара Асада. С начала операции российская авиация совершила свыше 18,8 тыс. вылетов, нанеся 71 тыс. ударов по сирийским городам. В январе 2017 года Минобороны России приступило к сокращению группировки в Сирии после объявления о перемирии между армией Асада и оппозиционными группировками.