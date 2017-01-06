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Трамп определился с новым главой Национальной разведки США

Дэниел Коутс служил в Сенате и был послом США в Германии.

Трамп определился с новым главой Национальной разведки США
Дэниел Коутс
Фото: EPA/UPG

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о номинировании бывшего сенатора Дэниела Коутса на должность директора Офиса национальной разведки США в новой администрации.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в переходной команде.

"Избранный президент Дональд Трамп назначил бывшего сенатора от штата Индиана Дэна Коутса на пост директора национальной разведки", - говорится в сообщении.

Если Сенат утвердит эту кандидатуру, Коутс, бывший сенатор от штата Индиана, который только что завершил свою карьеру в верхней палате, станет главным советником Трампа по вопросам разведки и будет обеспечивать надзор за усилиями разведывательного сообщества США.

Дэниел Коутс служил в Сенате с 1989 по 1999 гг., после чего был назначен послом США в Германии (в администрации президента Джорджа Буша-старшего). В 2010 году он вернулся в Сенат после победы на выборах.

Выбор кандидатуры Коутса совпал по времени с появлением информации о намерении Трампа сократить полномочия Офиса национальной разведки. И хотя представитель Трампа Шон Спайсер опроверг эту информацию в четверг, в команде избранного президента продолжают открыто сомневаться в причастности российского правительства к кибератакам на США.

Нынешний директор Офиса национальной разведки Джеймс Клэппер завершит свои полномочия после инаугурации избранного президента США 20 января.

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Тэги: США, разведка, Дональд Трамп
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