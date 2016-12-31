В Хорватии чиновника обвинили по делу о некачественном ремонте украинских истребителей Представитель Минобороны страны требовал взятку за контракт на обновление парка военных самолетов.

Фото: aviationsim.at.ua

В Хорватии в коррупции обвинили чиновника, который за взятку якобы способствовал получению "Укрспецэкспортом" соглашения на обновление парка военных самолетов, передает DW.

Хорватская антикоррупционная прокуратура в пятницу, 30 декабря, выдвинула обвинения двум лицам, среди которых и чиновник из министерства обороны страны, в получении взяток в связи с контрактом на обновление парка военных самолетов.

По данным прокуратуры, чиновник требовал от двух иностранных фирм взятки, обещая им "преимущество в получении договора на капитальный ремонт и закупку дополнительных самолетов МиГ-21". Одна из компаний отказалась платить взятку в 50 тыс. евро. Второй подозреваемый - гражданин Хорватии, который представлял другую компанию, передал должностному лицу не менее 10 тыс. евро в январе и феврале 2016 года.

Напомним, о коррупционном скандале стало известно в марте. Военная полиция Хорватии начала расследование действий чиновников Минобороны страны, организовавших конкурс на приобретение и модернизацию советских военных самолетов МиГ-21. Следствие подозревало во взяточничестве хорватских чиновников Минобороны и утверждало, что поставленные самолеты непригодные к эксплуатации и не соответствовали технической документации.

В рамках соглашения Хорватия заплатила более €17 млн за капитальный ремонт семи МиГ-21 в Украине, а также на эти деньги страна купила еще пять самолетов такого типа.