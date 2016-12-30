В Москве напали на патруль Росгвардии: один погибший
По версии следствия, неизвестный открыл стрельбу после просьбы предъявить документы.
В поселении Роговское в Новой Москве совершено нападение на сотрудников правоохранительных органов, один из пострадавших в результате погиб.
Об этом сообщает "Интерфакс".
Объектом нападения стал патруль, в котором находились сотрудники Росгвардии. Для розыска преступников весь личный состав полиции был поднят по плану "Вулкан".
"Преступники завладели двумя автоматами и пистолетом с полными боекомплектами", - говорится в сообщении.
По версии следствия, накануне вечером в поселке Рогово отряд Росгвардии попросил неизвестных предъявить документы. В ответ злоумышленник открыл огонь по полицейским. От полученных ранений один гвардеец скончался на месте происшествия, другой в тяжелом состоянии доставлен в больницу.
Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции задержали восемь подозреваемых в нападении.
Напомним, в Москве мужчина ранил из ружья пятерых и покончил с собой.