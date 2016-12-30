Спецтема Россия В Москве напали на патруль Росгвардии: один погибший По версии следствия, неизвестный открыл стрельбу после просьбы предъявить документы.

В поселении Роговское в Новой Москве совершено нападение на сотрудников правоохранительных органов, один из пострадавших в результате погиб.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Объектом нападения стал патруль, в котором находились сотрудники Росгвардии. Для розыска преступников весь личный состав полиции был поднят по плану "Вулкан".

"Преступники завладели двумя автоматами и пистолетом с полными боекомплектами", - говорится в сообщении.

По версии следствия, накануне вечером в поселке Рогово отряд Росгвардии попросил неизвестных предъявить документы. В ответ злоумышленник открыл огонь по полицейским. От полученных ранений один гвардеец скончался на месте происшествия, другой в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Позже официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что сотрудники полиции задержали восемь подозреваемых в нападении.

Напомним, в Москве мужчина ранил из ружья пятерых и покончил с собой.