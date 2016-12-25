Президент Чехии пожелал согражданам сложной и рискованной жизни По словам Земана, желать всем здоровья и счастья было бы "немного банально и довольно скучно".

Милош Земан Фото: http://kenyadailyeye.jibostudios.com

Президент Чехии Милош Земан довольно оригинально поздравил жителей своей страны с наступающим 2017 годом. В частности, глава государства пожелал согражданам, чтобы в новом году они столкнулись с большим числом опасностей, рисков и битв, которые они смогут преодолеть.

Об этом чешский лидер заявил в эфире одной из местных радиостанций, сообщает издание Lidovky.

Президент призвал людей к жизни, полной рисков, сражений и побед. По словам Земана, желать всем здоровья, счастья и долгих лет жизни было бы "немного банально и довольно скучно".

"Вы знаете, уважаемые слушатели, чего бы мне хотелось вам пожелать? Опасной жизни. Потому что, если вы не будете участвовать в сражениях, то не сможете победить. Я желаю вам успехов", - сказал президент.

Он также добавил, что официальное новогоднее поздравление народа Чехии запишет в замке Ланы, где 2 января примет премьер-министра Богуслава Соботку.

Стоит отметить, что Милош Земан в последнее время делал заявления, которые противоречат даже интересам его собственной страны. К примеру, летом президент Чехии призывал провести в стране референдум о членстве в ЕС и в НАТО. Однако правительство отвергло эти его призывы. Сам чешский президент не имеет полномочий инициировать такие референдумы.