Журналист NY Daily News отказался извиняться за статью об убийстве Карлова Посла РФ в Турции он сравнил с послом Третьего рейха.

Фото: EPA/UPG

Журналист американской газеты New York Daily News Герша Кунтцман отказался извиняться за статью про убийство посла РФ в Турции Андрея Карлова, которого он сравнил с послом Третьего рейха.

Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ведомство направит письмо с требованиями извинений от New York Daily News за статью, в которой убитый российский посол в Турции Андрей Карлов сравнивается с послом Третьего рейха. По ее словам, Кунтцман называет убийство Карлова "свершившимся правосудием", а статья в целом оправдывает действия террориста.

Отмечается, что журналист в своей новой статье обрушился с критикой на президента РФ Владимира Путина и российские власти, обвинив их в нарушении международных норм за последние годы в Грузии, Украине, Сирии и других странах.

По мнению Кунтцмана, убийство посла стало результатом политики РФ, а его убийца был "не террористом, а солдатом". При этом журналист уверяет, что выступает против терроризма и осуждает его.

Журналист также написал, что после публикации первой стать он получил "десятки писем от американских читателей, которые вместе с Россией выступили против него", что он считает "беспокоящей тенденцией".

Накануне сообщалось, что в Анкаре назовут улицу именем убитого российского посла.

Напомним, посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии в Анкаре фотовыставки о России. Тело погибшего доставлено в Москву. Похороны Карлова состоятся в четверг.