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68 военных покончили жизнь самоубийством в зоне АТО в 2016 году

Обнародованы причины смерти погибших не в бою 256 военнослужащих.

68 военных покончили жизнь самоубийством в зоне АТО в 2016 году
Архив
Фото: Макс Левин

В 2016 году в зоне АТО боевые потери украинской армии оставили 211 военных, небоевые - 256. Среди погибших не в бою - 68 самоубийц.

Об этом свидетельствует ответ Минобороны на запрос журналиста Алексея Братущака, который тот выложил в фейсбуке.

Среди погибших не в бою 30 военных были убиты, 18 погибли в ДТП, 10 умерли в результате отравления (алкоголем, наркотиками и т.д.). 39 военных погибли из-за неосторожного обращения с оружием, четверо - из-за нарушения мер безопасности, 58 умерли вследствие болезней, 29 - в результате несчастных случаев. Гибель еще пятерых военных квалифицирована как "другие случаи".

В боях на протяжении года получили ранения 1198 военных, трое учтены как пропавшие без вести (двое идентифицированы как погибшие, один был захвачен боевиками).

Фото: facebook.com/oleksii.bratushchak

Напомним, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко сообщил, что с начала конфликта по конец ноября на Донбассе погибло 3064 представителей всех силовых структур, из них 2636 - военнослужащие. Из этого количества боевые потери - 2 148 человек.

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Тэги: самоубийство, боевые действия на востоке Украины, погибшие в АТО
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