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На базе отдыха на Троещине утонул ребенок

Дети прыгали с бортика бассейна и играли в воде.

На базе отдыха на Троещине утонул ребенок
Архив
Фото: Виталий Мирошниченко

10-летний мальчик вечером 9 января утонул в бассейне на базе отдыха в селе Троещина (входит в состав Киева).

Как сообщается на сайте столичной полиции, ребенок приехал вместе со своими близкими родственниками на праздники к друзьям. По словам очевидцев, пока взрослые отдыхали в бане, дети прыгали с бортика бассейна и играли в воде. Впоследствии свидетели увидели, что на дне бассейна лежит мальчик. Ребенка достали из воды. Среди присутствующих был врач, который предоставил ребенку неотложную медицинскую помощь, однако спасти его не удалось.

Начато расследование по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией несчастный случай.

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Тэги: Киев, смерть, дети
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