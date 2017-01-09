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Бандуристы провели флешмоб с колядками на Киевском вокзале

Продолжение флешмоба состоится 11 января в аэропорту "Жуляны".

Сегодня артисты Национальной заслуженной капеллы бандуристов Украины им. Г. Майбороды в холле Центрального железнодорожного вокзала провели музыкальный рождественский флешмоб с пением колядок и щедривок.

Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов
Фото: Макс Требухов

"Наш коллектив убежден, что групповое исполнение колядок и щедривок в публичных местах является давним способом культурной консолидации общества и просто замечательным развлечением, которая даже на сегодняшний день не теряет актуальности, а скорее наоборот - демонстрирует, что украинская национальная народная песенная культура является живой, привлекательной и современной", - говорится в сообщении организаторов флешмоба на Facebook.

Как следует из анонса мероприятия, продолжение флешмоба состоится в среду, 11 января, в 15:00 в холле Терминала A аэропорта "Жуляны", где артисты капеллы вместе со своими семьями и друзьями будут петь колядки для иностранных гостей и украинцев, которые возвращаются домой или отбывают за границу.

Как сообщалось 6 января, на Киевском вокзале устроили концерт с колядками.

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Тэги: Рождество, флешмоб, концерты, Киевский железнодорожный вокзал
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