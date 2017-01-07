В центре Одессы в доме-памятнике архитектуры сгорели три квартиры Около 30 человек в рождественскую ночь остались без крыши над головой.

Фото: http://dumskaya.net

Три большие квартиры сгорели в доме на улице Нежинской, 56 в центре Одессы вечером 6 января.

Возгорание произошло в коммунальной квартире на втором этаже. Прибывшие пожарные потушили очаг возгорания, но пожар возобновился в квартире над ним - на третьем этаже. Оказалось, что продолжала гореть старая проводка в квартирах, пишет odessa1.com.

Огонь перекинулся и на четвертый этаж.

В расположенных там больших коммунальных квартирах проживало не менее трех десятков человек. Все они остались в рождественскую ночь без крыши над головой.

Дом №56 был построен в начале 1900-х годов как доходный. Является памятником архитектуры местного значения.