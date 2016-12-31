Порошенко присвоил Героя Украины посмертно 21-летнему лейтенанту со Светлодарской дуги Боец погиб 18 декабря во время обострения ситуации на фронте.

Фото: censor.net.ua

Президент Петр Порошенко 31 декабря присвоил звание Героя Украины посмертно лейтенанту Сухопутных войск Никите Яровому, которого застрелил снайпер на Светлодарской дуге.

18 декабря 2016 года около шести утра боевики начали обстрел позиций опорных пунктов первого механизированного батальона 54-й бригады. Около 9 утра началась попытка прорыва его позиций со стороны леса во фланг второй механизированной роты.

В 10:15 маневренная группа третьей механизированной роты, во главе которой был командир Никита Яровой, прикрываясь в лесополосе, вошла во фланг противника. Группе под руководством лейтенанта была поставлена задача захватить позиции переднего края противника с целью отсекания возможности ухода вражеской группы и недопущения выхода резервов противника на помощь своим подразделениям.

Через час группа вышла на заданный рубеж, где пыталась закрепиться и удерживать занятые позиции, но была обстреляна незаконными вооруженными формированиями с трех сторон из стрелкового оружия и артиллерии.

Во время плотного обстрела лейтенанта Ярового был смертельно ранен пулей вражеского снайпера.

Но благодаря проявленному мужеству и героизму Ярового группа, которую он возглавлял, выполнила поставленную задачу по уничтожению вражеской диверсионной группы и недопущения выхода резервов незаконных вооруженных формирований.