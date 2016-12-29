Полиция продлила операцию против игорного бизнеса За три недели полицейские закрыли 789 игорных заведений.

Сергей Вязмикин Фото: npu.gov.ua

Национальная полиция решила продлить операцию против запрещенного в Украине игорного бизнеса, которая началась 5 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства по итогам селекторного совещания, которое прошло в МВД 28 декабря.

"Учитывая то, что дельцы незаконного бизнеса ждут завершения нами профильной отработки, предлагаю ее продолжить до полного искоренения этого позорного явления", - заявил, выступая с докладом врио начальника Департамента защиты экономики Сергей Вязмикин.

За три недели, которые продолжается отработка, полиция закрыла 789 игорных заведений. Большинство из них - это так называемые интерактивные клубы. Также ликвидированы пять клубов, где под видом спортивных турниров по покеру проводились азартные игры.

Полицейские изъяли 8125 единиц игрового оборудования, в том числе почти 7,8 тысяч системных блоков, 313 игровых автоматов, 50 платежных терминалов, 12 столов для игры в покер. Стоимость изъятого оборудования - 24 миллиона гривен. Кроме того, изъято более 2,6 миллиона гривен наличными.

Состоялось обыски в 195 домах, квартирах и офисах организаторов игорного бизнеса.

В Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о 361 уголовном правонарушении по факту занятия игорным бизнесом (ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины). Подозрения предъявлены 21 организатору игорного бизнеса.

Напомним, 2 декабря МВД объявило о начале операции по ликвидации в Украине нелегальных игорных заведений.

В Украине с весны 2009 года запрещен весь игорный бизнес за исключением лотерей: букмекерские конторы, казино, автоматы. Однако игорные заведения продолжают работать практически повсеместно. Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что Верховной Раде стоит задуматься об их легализации.

По данным МВД, в Украине легально может работать только одна лотерейная компания - "Украинская национальная лотерея" ("Суперлото", "Кено", "Лото тройка"). Работа сетей МСЛ ("Лото Забава", "Мегалот", "Спортлига") и "Патриот" (мгновенные лотереи) незаконна в связи с введенными Украиной санкциями против российских компаний. Лицензия "Ощадбанка" не используется.