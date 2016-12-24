Разгромивших рынок "Харьковский" титушек избили и сдали в полицию Приезжим платили по тысяче гривен в сутки

Фото: стоп-кадр с видео

В ночь на субботу торговцы с рынка "Харьковский" (известен как радиорынок) при поддержке людей нардепа Семена Семенченко избили титушек, нанятых арендатором земли для сноса торговых павильонов.

Как оказалось, титушкам из Днепропетровской области и Кременчуга платили по тысяче гривен в сутки. На территории автомойки, где они ночевали, нашли копии паспортов этих людей, сообщает корреспондент LB.ua.

Торговцы написали коллективное заявление о разгроме рынка и сдали около 30 титушек в полицию.

На место событий приезжал начальник патрульной полиции Киева Юрия Зозуля.

Фото: Макс Требухов

На данный момент на сайте полиции информации про ночные события нет.

Напомним, утром в пятницу около 150 титушек снесли часть торговых павильонов на рынке "Харьковский" (известен как радиорынок) по ул. Ревуцкого, 40 на жилмассиве "Позняки". Глава профсоюза предпринимателей этого рынка Сергей Еременок ранее заявлял, что администрация рынка пытается выжить торговцев. Причина, по его данным, в том, что на месте рынка и близлежащего озера Лебединое планируют строить жилищный комплекс "Лебединый".

На сайте полиции Киева сообщалось, что конфликт возник между представителями рынка и общества, которое арендует землю. Арендатор нанял людей и привез строительную технику для установки забора. В ответ на это предприниматели начали возводить баррикады. В результате возник конфликт, началась толкотня, в ход пошли кирпич и огнетушители. Также были попытки заблокировать дорожное движение. Днем в ходе потасовок пострадали шестеро торговцев.