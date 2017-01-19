Красный Крест мобилизует для Украины $60 млн в 2017 году Гуманитарная операция МККК станет одной из самых масштабных операций Комитета в мире.

Петр Порошенко и Петер Маурер

В 2017 году Международный комитет Красного Креста планирует мобилизовать более $60 млн на гуманитарную помощь Украине.

Об этом заявил глава МККК Петер Маурер на встрече с Петром Порошенко в Швейцарии, сообщается на сайте президента.

По словам Маурера, данная гуманитарная операция МККК станет одной из самых масштабных операций Комитета в мире. Стороны обсудили широкий спектр вопросов, связанных с предоставлением гумпомощи, в том числе на неподконтрольных украинской власти территориях.

Порошенко и Маурер подчеркнули важность беспрепятственного доступа МККК на Донбасс. Президент Украины попросил главу МККК содействовать в освобождении украинцев, незаконно удерживаемых на оккупированных территориях на Донбассе, в Крыму, а также в России. Он также призвал Красный Крест "активнее защищать права украинцев в оккупированном Крыму".

Собеседники договорились о визите Маурера в Украину в ближайшее время.

Напомним, в декабре 2016 года МККК направил около 190 тонн гуманитарной помощи на неподконтрольные Киеву территории Донбасса.

В октябре Красный Крест решил оплатить долги жителей оккупированного Донбасса за электричество, чтобы предотвратить гуманитарную катастрофу в Луганской области.