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Онлайн-трансляция заседания Рады

Депутаты рассмотрят предложения президента о финансировании ПТУ.

В Верховной Раде началось пленарное заседание.

В повестке - рассмотрение предложений президента к ветированным им законопроектам №3830-3 и №3831-2 о финансировании профессионального технического образования.

Также Рада намерена рассмотреть законопроект №3833 о предоставлении убежища бездомным лицам.

Кроме того, в повестке дня стоит законопроект №1248, который предусматривает создание за счет средств местного бюджета молодежных центров, назначение и увольнение руководителей этих учреждений исключительной компетенцией сельских, поселковых, городских советов.

Парламент планирует рассмотреть проект постановления №5576 о назначении в 2016 году именных стипендий Рады для самых талантливых молодых ученых.

Напомним, 18 марта 2016 года Порошенко ветировал законопроекты №3830-3 и №3831-2 о финансировании профессионального технического образования.

Первый из них выделяет 997,865 млн гривен на субвенцию от государственного местным бюджетам на поддержку подготовки рабочих кадров в профессионально-технических и других учебных заведениях.

Второй - вводит субвенцию из государственного бюджета местным бюджетам для поддержки подготовки рабочих кадров в профессионально-технических и других учебных заведениях и разрешает направлять ее на оптимизацию их сети.

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Тэги: Верховная Рада, онлайн-трансляция

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