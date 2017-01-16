Прокуратура закрыла "квартирное" дело Касько Следователи не смогли доказать вину бывшего замгенпрокурора.

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Киевская местная прокуратура №6 закрыла уголовное производство против бывшего заместителя генерального прокурора Виталия Касько, который подозревался в махинациях со служебным жильем.

Как сообщается на сайте прокуратуры Киева, следственный отдел Печерского управления полиции Киева не смог найти достаточных доказательств, чтобы выиграть дело в суде, а уже установленные нарушения оказались слишком мелкими для привлечения Касько к уголовной ответственности.

Решение о закрытии уголовного производства проверяется прокуратурой Киева.

Напомним, в 2003 году Касько получил служебную однокомнатную квартиру в Печерском районе, которую позже приватизировала его мать. В 2010 году Касько снова обратился к генпрокурору о предоставлении ему служебной квартиры. Он сообщил, что проживает с дедушкой, матерью и сестрой. Семье Касько выделили трехкомнатную квартиру в том же Печерском районе. Речь идет о квартире на бульваре Дружбы народов, 14-16, площадью 155 кв. м. В декабре 2010 года Касько уволился из прокуратуры и работал адвокатом. За два месяца до увольнения трехкомнатную квартиру, выделенную семье Касько, исключили из перечня служебных. В марте 2014 Касько ее приватизировал.

В конце 2015 года делом занялись правоохранительные органы, и Касько было предъявлено подозрение по статье "мошенничество в особо крупных размерах" и "подлог документов".