В СБУ заявили о готовности запретить Марин Ле Пен въезд в Украину Ответная реакция на высказывания политиков в отношении Украины будет применяться независимо от должностей, которые они занимают.

Марин Ле Пен Фото: EPA/UPG

Руководитель аппарата Службы безопасности Украины Александр Ткачук заявил, что СБУ сможет запретить въезд в Украину кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен после реакции украинского министерства иностранных дел на слова лидера ультраправых относительно аннексии Крыма.

"СБУ подготовила письмо-обращение в МИД. Когда будет получено согласование МИД, Служба выполнит административную функцию, будет запрещен въезд госпожи Ле Пен на территорию Украины", - сказал Ткачук в эфире Эспрессо.TV.

По словам представителя СБУ, ответная реакция на высказывания или действия политиков в отношении Украины будет применяться независимо от должностей, которые они занимают.

"Наша позиция четкая: если люди, несмотря на политические должности, поддерживают российского агрессора, мы бы таких иностранцев не хотели видеть на территории Украины", - подытожил Ткачук.

Ранее во вторник кандидат в президенты Франции от крайне правой партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен заявила, что аннексия Крыма Россией "не была нелегальной".

МИД Украины выразил возмущение в связи с заявлением Марин Ле Пен и напомнил, что "подобные заявления, а также действия в нарушение украинского законодательства, обязательно будут иметь последствия, как это уже было в случае отдельных французских политиков, которым запрещен въезд в Украину".