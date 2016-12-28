Суд отказался пересматривать меру пресечения Охендовскому Решение суда первой инстанции оказалось не подлежащим обжалованию.

Михаил Охендовский Фото: Сергей Нужненко

Апелляционный суд Киева отказался рассматривать апелляцию Специализированной антикоррупционной прокуратуры на меру пресечения главе Центризбиркома Михаилу Охендовскому в виде личного обязательства.

Об этом пишут Українські Новини со ссылкой на суд.

Иск САП не принят к рассмотрению в связи с с тем, что решение суда первой инстанции не подлежит обжалованию.

Напомним, САП требовала, чтобы суд назначил Охендовскому меру пресечения в виде залога в размере 1,3 млн гривен и отстранил от должности. Соломенский районный суд Киева 21 декабря отпустил Охендовского под личное обязательство, а в отстранении от должности САП отказал.

Охендовского подозревают в получении более 1 млн гривен взяток от Партии регионов. Детективы НАБУ установили, что председатель ЦИК в 2012 году совершил шесть зарубежных командировок, связанных со своей профессиональной деятельностью, которые, по версии следствия, были профинансированы средствами ПР.

Основанием для преследования Охендовского стали записи в так называемой "амбарной книге" Партии регионов.

Экспертиза Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра Министерства внутренних дел установила, что подписи и записи от имени Охендовского в этой книге принадлежат именно главе ЦИК.