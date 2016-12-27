​Лещенко проиграл уже второй суд о дискредитации Мартыненко (документ) Апелляционный суд отказал депутату в опровержении информации.

Депутат Верховной Рады Сергей Лещенко проиграл уже второй суд бывшему нардепу Николаю Мартыненко. Киевский апелляционный суд подтвердил решение Шевченковского райсуда Киева об отказе в опровержении информации о том, что Лещенко ежемесячно получает от российского олигарха $67 тыс. плюс большие бонусы за дискредитационную кампанию против Мартыненко. Об этом сообщила пресс-служба Николая Мартыненко, обнародовав решение суда.

"Уже второй суд вынес однозначное решение: у Лещенко нет никаких оснований отрицать информацию о регулярном получении им крупных сумм от российского олигарха как вознаграждение за кампанию "черного пиара" против Николая Мартыненко", - отметила адвокат Ольга Демидюк.

"Господин Лещенко страдает правовым мазохизмом. Он уже второй раз сам, инициативно судится с Николаем Мартыненко, чтобы в результате получить еще более болезненный удар по своей и без того подмоченной репутации. Чтобы еще раз услышать, что опровергнуть свою продажность он не может", - отметила пресс-служба бывшего депутата.

По ее мнению, "решение суда еще более чувствительно для Лещенко на фоне информации о десятках миллионов долларов, потраченных олигархами на информационную кампанию по очернению политической команды, к которой относится Николай Мартыненко. Лещенко должен осознать: за ложь и клевету он будет нести ответственность перед законом".

Пресс-служба экс-нардепа также напомнила, что "Николай Мартыненко год назад добровольно отказался от депутатского мандата, чтобы как обычный человек опровергнуть проплаченный негатив против него. Ни одно обвинение против него не подтвердилось. Зато Лещенко прячется за мандатом и панически боится потерять неприкосновенность, потому что вся страна увидела его коррупцию. Но "антикоррупционеру по вызову" все равно придется отвечать за свою ложь и фейки, которые создавались и распространялись за большие деньги", - считает пресс-служба Мартыненко.