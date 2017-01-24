АМКУ оштрафовал аэропорт "Борисполь" на 13 млн гривен Компании Коломойского мешали обслуживать пассажиров.

Фото: www.mtu.gov.ua

Антимонопольный комитет Украины наложил штраф на международный аэропорт "Борисполь" в размере 12,78 млн грн за злоупотребление монопольным положением.

Об этом сообщила госуполномоченный АМКУ Агия Загребельская в своем фейсбуке.

Аэропорту вменили препятствия ООО "Интеравиа" (дочерняя компания МАУ Игоря Коломойского) в допуске к наземному обслуживанию и установление завышенной платы за пользование своей инфраструктурой.

"Борисполь" должен устранить нарушения до 1 марта.