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АМКУ оштрафовал аэропорт "Борисполь" на 13 млн гривен

Компании Коломойского мешали обслуживать пассажиров.

АМКУ оштрафовал аэропорт "Борисполь" на 13 млн гривен
Фото: www.mtu.gov.ua

Антимонопольный комитет Украины наложил штраф на международный аэропорт "Борисполь" в размере 12,78 млн грн за злоупотребление монопольным положением.

Об этом сообщила госуполномоченный АМКУ Агия Загребельская в своем фейсбуке.

Аэропорту вменили препятствия ООО "Интеравиа" (дочерняя компания МАУ Игоря Коломойского) в допуске к наземному обслуживанию и установление завышенной платы за пользование своей инфраструктурой.

"Борисполь" должен устранить нарушения до 1 марта.

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Тэги: штрафы, АМКУ, аэропорт Борисполь

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