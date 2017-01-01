Кабмин прогнозирует рост доходов местных бюджетов на 25% в 2017 году "Многие говорили, что караул, уничтожается система местного самоуправления. Ну полная чушь".

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Кабинет министров прогнозирует рост доходов местных бюджетов на 25% в 2017 году.

Об этом премьер-министр Владимир Гройсман заявил в интервью "Эспрессо".

"Если вы помните бюджетный процесс, то многие говорили, что уничтожается, караул, уничтожается система местного самоуправления. Ну полная чушь. Я как специалист слушаю эти вещи и понимаю, что они не имеют ничего общего с реальностью. Наоборот, и увеличение ответственности, и увеличение поступлений. Имеем почти 50% год к году увеличение местных бюджетов. Поэтому люди и говорят, что деньги на местах есть. На этот год мы снова закладываем рост еще на 25%", - сказал премьер.

По его мнению, такая децентрализация дает возможность подорвать основы коррупции.

"Потому что когда система очень централизована, ею очень легко управлять с точки зрения теневых каких-то вещей. А децентрализация, наоборот, все полностью раздает на места и там очень трудно централизованно строить какие-то коррупционные схемы", - заявил премьер.

Напомним, 20 декабря 2016 года Верховная Рада внесла изменения в Бюджетный кодекс, в соответствии с которыми часть расходов в образовательной и медицинской сферах теперь будут нести местные власти, а не госбюджет, как ранее. Речь идет о содержании школ (кроме зарплат), ПТУ и санаториев для больных туберкулезом, детей и подростков.

Также на балансе местных бюджетов будут расходы на коммунальные услуги и энергоносители учреждений здравоохранения, льготы на услуги связи, другие льготы и компенсационные выплаты за проезд.