Кабмин распорядился продать ЗАлК и "Турбоатом" Правительство нашло активы, которые можно приватизировать вместо ОПЗ.

Фото: Віталій Сидоренко

Кабинет министров 28 декабря включил в список на приватизацию 68% акций ПАО "Запорожский производственный алюминиевый комбинат" (ЗАлК) и 75% харьковского ПАО "Турбоатом".

Об этом говорится в распоряжении №1057.

Этот документ утверждает планы размещения акций, предполагающие продажу этих пакетов на аукционе в срок до 30 ноября 2017 года.

Специализация "Турбоатома" - турбины для тепловых и атомных электростанций, гидравлические турбины для гидроэлектростанций, газовые турбины для тепловых электростанций, парогазовое оборудование и т.д.

ЗАлК является единственным производителем алюминия в Украине. Он был национализирован в 2015 году, но прежний владелец - российский олигарх Олег Дерипаска - пытается оспорить это решение Украины в международном арбитраже.

Также планируется продать 99,99% акций калушского ОАО "Ориана", 22,6% акций ПАО по газоснабжению и газификации "Коростышевгаз", 50% нововолынского ОАО "Оснастка", 57% ПАО "Львовский завод "Автопогрузчик", 26% ивано-франковского "Автоливмаша" и 31% ПАО "Каменец-Пдольсксельмаш".

Напомним, что в 2016 году Фонд государственного имущества дважды попытался приватизировать Одесский припортовый завод и дважды не смог этого сделать. В итоге предприятие будет остановлено, а его целостный имущественный комплекс - сдан в аренду.