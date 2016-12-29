"Нафтогаз" готов продать свой бизнес в Египте
Активы не приносят компании особой прибыли.
НАК "Нафтогаз Украины" готов продать свои активы в Египте, так как они не приносят компании особой прибыли.
Об этом сообщил глава правления компании Андрей Коболев.
"Его (нефтедобывающий бизнес в Египте) можно развивать, а можно из него выходить... Я считаю, что из него нужно выходить", - сказал он.
"Нафтогаз" через свою дочернюю компанию "Зарубежнафтогаз" осуществляет разведку и эксплуатацию двух нефтегазоносных блоков в Восточной пустыне Египта – South Wadi El Mahareeth и Wadi El Mahareeth. Работы на этих блоках, прогнозный ресурс которых составляет более 360 млн тонн нефти, ведутся на основе концессионных соглашений, подписанных 7 февраля 2012 года между "Зарубежнафтогазом" с одной стороны и правительством Египта и государственной нефтяной компанией GANOPE (Ganoub El-Wadi Holding Petroleum Company) с другой.
Срок действия концессионных соглашений составляет 28 лет.
В 2015 году "Нафтогаз" добыл в Египте 2,33 млн баррелей нефти с конденсатом и 192 млн кубометров газа.
Планировалось, что египетский проект в 2015 году принесет $67 млн при инвестициях на сумму $64 млн.