"Нафтогаз" готов продать свой бизнес в Египте Активы не приносят компании особой прибыли.

Глава Нафтогаза Андрей Коболев во время пресс-конференции в Киеве Фото: EPA/UPG

НАК "Нафтогаз Украины" готов продать свои активы в Египте, так как они не приносят компании особой прибыли.

Об этом сообщил глава правления компании Андрей Коболев.

"Его (нефтедобывающий бизнес в Египте) можно развивать, а можно из него выходить... Я считаю, что из него нужно выходить", - сказал он.

"Нафтогаз" через свою дочернюю компанию "Зарубежнафтогаз" осуществляет разведку и эксплуатацию двух нефтегазоносных блоков в Восточной пустыне Египта – South Wadi El Mahareeth и Wadi El Mahareeth. Работы на этих блоках, прогнозный ресурс которых составляет более 360 млн тонн нефти, ведутся на основе концессионных соглашений, подписанных 7 февраля 2012 года между "Зарубежнафтогазом" с одной стороны и правительством Египта и государственной нефтяной компанией GANOPE (Ganoub El-Wadi Holding Petroleum Company) с другой.

Срок действия концессионных соглашений составляет 28 лет.

В 2015 году "Нафтогаз" добыл в Египте 2,33 млн баррелей нефти с конденсатом и 192 млн кубометров газа.

Планировалось, что египетский проект в 2015 году принесет $67 млн при инвестициях на сумму $64 млн.